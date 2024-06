Vendedor é detido pela GCM com carro roubado no ES

Um vendedor de 24 anos foi detido pela Guarda de Vitória com um carro roubado, na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Santa Tereza, na capital. O veículo foi identificado com ajuda do Cerco Inteligente.

Segundo a Guarda Civil Municipal, o carro foi roubado na terça-feira (18), em Santo Antônio, por volta das 18h. Dois motoqueiros emparelharam, anunciaram um assalto e obrigaram o motorista a entregar o veículo. Um dos suspeitos assumiu a direção e fugiu na moto, acompanhado do comparsa.

Já na quarta-feira, às 10h15, o Cerco Eletrônico detectou que o veículo estava circulando pelas ruas e avenidas da capital. Logo, operadores da Central de Monitoramento (Ciom) comunicaram, via rádio, às equipes da rua enquanto acompanhavam o carro circulando pelo bairro Santa Tereza.

“Conseguimos chegar ao veículo que estava estacionado e fechado. Antes que pudéssemos retirá-lo do local, um rapaz se aproximou e perguntou se havia algum problema. Ao solicitarmos a identificação, disse que era dono do carro e que o adquiriu via internet por R$ 2,5 mil”, contou o inspetor Picoli, da Equipe de 12h.

Os guardas conduziram o vendedor para a Delegacia Regional de Vitória, por não possuir nenhum documento. “Agora, caberá à Polícia Civil apurar quem realizou o roubo e se houve um crime de receptação por parte deste vendedor”, observou o inspetor.

Mais recuperações de carro roubado

Entre terça (18) e quarta-feira (19), três veículos foram recuperados pela Guarda de Vitória. Uma delas uma moto, furtada em Jardim da Penha, e localizada na Praia do Canto.

Já na Mata da Praia, um carro com restrição de furto e roubo também foi flagrado pelo Cerco Inteligente. Os guardas da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) abordaram o veículo quando passava pela Avenida Fernando Ferrari, sentido Goiabeiras-Centro.

O veículo modelo Ford Ecosport já era monitorado na Serra desde o início do mês de maio, mas somente quando passou a circular na capital foi flagrado e apreendido. O condutor informou que está com o carro há 1 ano e 4 meses, mas não declarou aos guardas como adquiriu o Ecosport. O condutor foi encaminhado para a delegacia e o veículo para o pátio.

Compra de carro

A Guarda Civil Municipal de Vitória ressalta que os cidadãos devem estar atentos no momento de comprar um veículo.

“Desconfie de carro ou moto que estão sendo oferecidos com preços muito menores que do mercado, em especial via internet. Outra dica é levar a um local de vistoria de sua confiança para que sejam verificados os sinais de identificação do veículo, caso seja um carro roubado ou furtado que foi adulterado”, observa o inspetor Roberto Rocha.

Outra dica importante é verificar os documentos do veículo e também a procedência. “As pessoas devem ficar atentas para evitar problemas, já que ser flagrado com um carro ou moto com restrição pode vir a ser enquadrado no crime de receptação”, chama a atenção o inspetor.