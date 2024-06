Homem é preso suspeito de divulgar vídeo íntimo de ex-mulher no ES

Um homem de 26 anos, foi preso suspeito de filmar, ameaçar e divulgar um vídeo íntimo da ex-mulher nas redes sociais. A prisão ocorreu no bairro Sernamby, em São Mateus, na última quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após a vítima comparecer à delegacia e registrar boletim de ocorrência contra o investigado, informando que ele havia gravado um vídeo dela em momento íntimo sem o consentimento.

“Após o término da relação, o rapaz passou a ameaçá-la, dizendo que se não ficasse com ele, faria a divulgação das imagens nas redes sociais. Aliás, na ocasião, a vítima pediu ainda medida protetiva de urgência, que foi deferida pelo juiz”, explicou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus, delegada Geyce Narciza Ferreira.

Leia também: Polícia Civil prende suspeito de furtar oito motos em pátio no ES

Contudo, assim que foi cientificado da medida que tinha contra si, o indivíduo publicou o vídeo em um aplicativo de mensagens instantâneas. “Tendo em vista a ineficácia dos meios adotados, foi representado pela prisão dele. Assim que o mandado foi deferido, efetuamos o cumprimento com o apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra”, disse a delegada Geyce.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelos crimes de injúria, ameaça, registro não autorizado da intimidade sexual e divulgação de cena de sexo sem o consentimento da vítima.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.