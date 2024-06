Polícia Civil prende suspeito de furtar oito motos em pátio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu, nesta terça-feira (25), um homem de 20 anos, no bairro Jardim Tropical, na Serra.

Segundo a PCES, o indivíduo foi detido em flagrante por envolvimento no furto de oito motocicletas, que estavam localizadas no pátio credenciado do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), localizado no bairro Planalto de Carapina, também no município da Serra.

Após ser conduzido à sede policial, o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, concurso de pessoas, associação criminosa e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Por fim, as investigações continuarão, com intuito de identificar os demais autores do crime.