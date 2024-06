Homem é preso transportando drogas de Cachoeiro para Guaçuí

Na tarde desta terça-feira (11), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram um homem de 33 anos transportando drogas na BR-482, em Alegre.

Segundo a Polícia Militar, após informações do serviço de inteligência, de que um veículo modelo Citroen C3, de cor verde, estaria transportando drogas, os militares realizaram um cerco na BR-482, próximo a entrada do município.

O veículo foi abordado e, durante as buscas, com apoio da Cadela Alga, os militares conseguiram localizar uma pequena porção de haxixe e duas sacolas com três pedras de cocaína, pesando aproximadamente 41 gramas.

Aos policiais, o suspeito informou que adquiriu a droga em Cachoeiro de Itapemirim, e que levaria para Guaçuí, podendo render até 100 papelotes, se fracionado. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado do Detran|ES.