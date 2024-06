Homem suspeito de ameaçar a ex-companheira é preso em Muniz Freire

Um homem, de 55 anos, foi preso suspeito de ameaçar de morte a ex-companheira com uma arma de fogo, em Ibatiba. A prisão aconteceu na última quinta (13), em Piaçu, no município de Muniz Freire.

De acordo com a Polícia Civil, policiais civis do município, em apoio à Delegacia Regional de Ibatiba, realizaram uma operação na quinta-feira (13), que resultou na prisão do indivíduo em uma chácara.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Muniz Freire, delegado Hélio Flávio Martins, a prisão foi realizada após o suspeito descumprir o prazo de 15 dias concedido pela Polícia Federal (PF) para a entrega do armamento. “Ele teve o porte cassado em razão da concessão de medida protetiva de urgência, nos termos da Lei Maria da Penha, após ameaçar de morte a ex-companheira com uma arma de fogo. O fato aconteceu no município de Ibatiba, embora ele resida atualmente em Muniz Freire”, disse.

Contudo, a equipe cumpriu o mandado de prisão contra ele e, durante as buscas, apreendeu uma pistola Taurus PT 92 calibre 9mm, 25 munições do mesmo calibre e três carregadores. O suspeito foi encaminhado à autoridade policial, onde permanecerá à disposição da Justiça.