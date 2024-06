Acidente entre dois veículos deixa três mortos e três feridos no ES

Um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (18), na altura do Km 54,5, da BR-259, em Colatina, no Norte do Espírito Santo, deixou três pessoas mortas e outras três feridas. A colisão entre dois veículos de passeio ocorreu por volta das 7h.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em análise preliminar, é provável que o acidente tenha sido provocado por uma ultrapassagem indevida de um dos veículos envolvidos.

Por conta do acidente, a pista chegou a ser completamente interditada no trecho, segundo a PRF. Três pessoas da mesma família, sendo um homem, uma mulher e uma criança, não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Outras três pessoas sofreram ferimentos e foram encaminhados para o Hospital Sílvio Ávidos, em Colatina. O estado de saúde não foi informado.