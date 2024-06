Homem suspeito de matar a filha de 6 anos é encontrado morto

Foi encontrado morto o homem suspeito de matar a filha e espancar a própria esposa dentro de uma casa em Cariacica, na noite da última terça-feira (18). A vítima era filha do casal e tinha 6 anos de idade.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do suspeito foi encontrado em uma área de mata, no bairro Novo Brasil, em Cariacica. Assim, policiais civis acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes 190) para que fosse enviada uma equipe da Polícia Científica (PCIES) ao local.

A PC informou ainda que o corpo do suspeito será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, que irá determinar a causa da morte. As investigações serão concluídas e remetidas ao Ministério Público (MPES).