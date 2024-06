Hospital de Cachoeiro realiza 2ª captação de córneas. Confira!

O Hospital Unimed, em Cachoeiro de Itapemirim, realizou no último domingo (9), a captação de córneas, que ficaram no Espírito Santo para serem doadas a um paciente de acordo com a lista nacional.

Os familiares de um paciente idoso, de Cachoeiro de Itapemirim, demonstraram a sensibilização e desejo do ato de doar, sendo realizada captação pela equipe do Banco de Olhos de Vila Velha.

A chance de um novo começo para aqueles que necessitam de um transplante de órgão começa com a entrevista familiar, momento em que são esclarecidas informações cruciais, respeitando a vontade da família doadora. Quando a família dá a autorização para a doação, inicia-se o processo de oferta dos órgãos, seguido pela realização de exames de compatibilidade para os pacientes que aguardam na fila única de transplantes.

Segundo Grazielle Grillo, diretora do Hospital Unimed Sul Capixaba, é essencial que as instituições promovam ações de conscientização com as famílias para destacar a importância da doação.

“Sem doação, não há transplante. No Hospital Unimed, realizamos ações para orientar e sensibilizar os usuários e familiares sobre a importância da doação. Este é um trabalho multiprofissional conduzido com respeito, pois entendemos que dizer ‘sim’ após a perda de um ente querido pode ser difícil e doloroso, mas também pode transformar a vida daqueles que esperam por um transplante”, enfatizou a médica.

Desde outubro de 2023, o Hospital Unimed tem realizado a captação de órgãos para transplante, incluindo córneas, rins e fígado.