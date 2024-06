Iconha intensifica vacinação contra raiva animal

A Prefeitura de Iconha divulgou, nesta segunda-feira (24), o calendário da campanha de vacinação contra raiva animal.

No cronograma, a administração municipal destaca a localidade, horário e ponto de vacinação.

Em caso de dúvidas, a orientação é de que o tutor em contato com a Vigilância em Saúde por meio do (28) 97601-0477.

