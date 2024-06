Motociclista é resgatado de helicóptero após acidente em Alegre

Um motociclista foi resgatado pelo helicóptero do Notaer, após se envolver em um acidente no centro de Alegre, na tarde do último domingo (23).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada, por volta das 15h, para atender uma ocorrência de acidente de trânsito próximo à Praça Seis de Janeiro. Aliás, no local, os militares identificaram que o acidente envolvia um veículo Corola, de cor preta, e uma motocicleta, modelo XRE300.

O condutor do veículo, de 46 anos, informou aos policiais que estava estacionado no acostamento e no momento que saia do local, o motociclista não conseguiu frear e bateu na lateral do veículo. Aliás, disse ainda que prestou atendimento a vítima.

O motociclista, de 26 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o pronto socorro do município. Entretanto, os militares constataram que a vítima não era habilitada. Após o atendimento médico, o paciente foi transferido pelo Notaer para outra unidade hospitalar.

Contudo, os veículos estavam regulares e foram liberados no local. Após os fatos, os policiais tomaram as medidas administrativas cabíveis e encaminharam o condutor do veículo até a Unidade de Polícia Judiciária (UDJ) para esclarecimentos.