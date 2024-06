Polícia Civil prende suspeitos de torturar idoso em Rio Novo do Sul

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), prendeu, no dia 12 de junho, uma mulher de 20 anos e um homem de 23 anos, investigados pela prática de tortura e tentativa de latrocínio contra um idoso de 77 anos.

Leia também: Acidente entre dois veículos deixa duas pessoas feridas em Alegre

O ocorrido aconteceu no dia 29 de março, no interior da fazenda da vítima, localizada na zona rural do município de Rio Novo do Sul. A prisão ocorreu no bairro Barramares, em Vila Velha.

Segundo a PCES, no dia do crime, a vítima foi amarrada, torturada e teve a garganta cortada.