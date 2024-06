Idoso de Rio Novo do Sul sobrevive após ter garganta cortada; veja detalhes

No dia 28 de março, três mulheres foram até a fazenda da vítima de 76 anos, as três eram conhecidas do idoso e segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), elas teriam ido até a fazenda para passar a noite e ajudar o idoso com suas necessidades.

Segundo informações da Polícia Civil, no dia seguinte, as mulheres entraram em contato com um homem, que residia em Terra Vermelha, Vila Velha. Assim, o homem se deslocou até a fazenda do idoso, em Rio Novo do Sul.

Ainda de acordo com a PCES, uma das envolvidas no crime, pediu um moto táxi, de Vila Velha até a fazenda do idoso, no interior de Rio Novo do Sul, para trazer o suspeito. Após o homem entrar na residência da vítima. Os quatro amarram o idoso, que levou pauladas e facadas em sua barriga.

O que queriam?

O grupo exigia uma transferência via Pix, além de perguntar a todo momento onde estava o dinheiro. Pois, sabiam que o idoso teria esse dinheiro. Assim, o idoso informou que estaria dentro de seu veículo, logo os suspeitos foram até o veiculo e pegaram o dinheiro.

Mesmo conseguindo o que queriam, continuaram com as torturas contra o idoso, aplicando um mata-leão e asfixiando a vítima com o travesseiro. Contudo, ainda disseram: “Agora vamos matá-lo”, palavras ouvidas pelo próprio idoso, segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro.

Por fim, passaram a faca na garganta da vítima e fecharam todas as portas de sua residência, julgando que ele estaria morto. O idoso relatou que acordou respirando pela traqueia, em desespero. Mas, mesmo assim, conseguiu quebrar um dos vidros de sua casa, e pedir ajuda ao caseiro.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciaram a investigações, conseguindo localizar a moto e identificar os quatro integrantes. Os dois principais suspeitos estão presos preventivamente e foram “pegos” em Barramares, Vila Velha. Já as outras duas, adolescentes, foram identificadas e sua apreensão vai ser solicitada à Justiça. Os dois indivíduos, já presos, confessaram o crime.

O que o grupo levou do idoso?

Segundo informações da PCES, foi levado uma quantia de R$ 10 mil, um celular e o veiculo do idoso. A polícia recuperou o celular e o veículo, porém, a quantia em dinheiro, os policiais não conseguiram apreender.

Os dois maiores vão responder por tortura e tentativa de latrocínio, assim como as duas adolescentes, que vão responder analogamente por tortura e tentativa de latrocínio.