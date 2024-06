Impressionante: projeto de doação de sangue já ajudou a salvar 1.920 vidas

Hoje, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em todo o mundo para agradecer e incentivar a doação de sangue regular. No Brasil, mais de 3,2 milhões de bolsas de sangue foram coletadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em 2023, representando 1,6% da população brasileira como doadora.

A recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que cada país tenha uma população doadora entre 1% e 3%. Além de agradecer aos doadores, este dia também visa conscientizar sobre a necessidade global de sangue seguro e como todos podem contribuir.

“Meu sangue salvando vidas”

Com o intuito de ajudar a salvar vidas, em Ibitirama, no Caparaó, um grupo de pessoas se organizaram e deram início ao projeto social “Meu sangue salvando vidas”.

A iniciativa foi do atual presidente da Câmara do município, Luciano Dias (PSD), que contou de imediato com o apoio de sua esposa Mônica Dias, que está realizando o curso Técnico de Enfermagem, a filha formada em Nutrição, Karolayne Silva, e a filha que é estudante do ensino médio, Kamilly Silva, é responsável pelas planilhas cadastrais dos doadores.

A missão do projeto de doação de sangue é a captação de novos doadores em parceria com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Banco de Sangue).

“Todo mês temos um grupo de voluntários que aderiram ao projeto para efetuar as doações. Além disso, o projeto conta com o apoio do comércio local e cidadãos voluntários que decidiram ser patrocinadores da alimentação na pós-doação”, disse Luciano.

O projeto, que já existe há dois anos, realiza em média 480 doações por ano, o que resulta em 1.920 vidas sendo salvas.

“Além disso, nosso objetivo é fazer crescer o número de doadores. Cada vez mais, levando em conta que já teve um efeito gigante, saindo de menos de 40 doadores do município cadastrado no HECI, para quase 200 doadores atualmente”, ressalta o idealizador do projeto.

Luciano registra a importância do projeto realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Ibitirama, a qual fornece o transporte dos passageiros.

Celebrando a vida

Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho, o Grupo de Voluntários “Meu sangue salvando vidas” promoverá uma doação coletiva, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado, 15 de junho. A partir das 7h da manhã, cerca de 15 voluntários estarão presentes para contribuir com este gesto de solidariedade.

Quem pode doar?

Doação de sangue podem ser realizadas por pessoas entre 16 e 69 anos e pesar mais do que 50 quilos. Menor de idade deve possuir o termo de consentimento formal assinado pelo responsável legal. Já quem tem mais de 60 anos só pode fazer a doação se já tiver histórico de doação. Além disso, é importante estar alimentado e aguardar no mínimo duas horas para procurar o serviço se for depois do almoço. O interessado deve apresentar um documento original com foto, preencher um cadastro e, em seguida, passar por triagem.

A orientação é para que os grupos façam um agendamento para que os colaboradores consigam organizar o espaço e evitar aglomerações.

Endereço do Banco de Sangue Heci

O Banco de Sangue do Hospital Evangélico de Cachoeiro funciona no prédio da Unidade de Oncologia Clínica I. Ao lado do Hospital, no subtérreo, no Ferroviários, em Cachoeiro. Com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h e sábado, das 7h às 11h.

Assim, para mais informações sobre doação de sangue, basta enviar uma mensagem de texto pelo WhatsApp e falar com a assistente virtual EVA. (28) 98803-4543, na opção Banco de Sangue ou ligar para (28) 3526-6232.