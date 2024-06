Incêndio de grande proporção atinge área do Aeroporto em Cachoeiro

Um incêndio de grande proporção atingiu uma área de mata no interior do Aeroporto Municipal Raimundo Andrade, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (24).

De acordo com Corpo de Bombeiros Militar, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência de incêndio no interior do Aeroporto. Chegando no local, os bombeiros constataram que as chamas estavam muito altas. Nisso, a equipe realizou os trabalhos e o fogo foi totalmente controlado.

O gerente administrador do Aeroporto Municipal, Valério Depollo, explicou que não é a primeira vez que acontece queimadas no local. “Todo ano acontece essas queimadas aqui no Sítio Aeroportuário. Já aconteceu de serem registradas três queimadas por mês nos anos anteriores. Esse ano é o primeiro registro”, contou Valério.

Além disso, Valério disse que as queimadas acabam colocando em riscos o tanque de combustíveis dos hangares. “Graças a Deus o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente. As queimadas nesse local acaba colocando em risco os tanques de combustíveis do aeroclube e dos hangares, além da fumaça que acaba atrapalhando a visibilidade do local”, explicou.

A Prefeitura de Cachoeiro foi procurada e informou que não há detalhes sobre o incêndio.