Motorista é detido após ser flagrado com carro clonado em Cachoeiro

Um jovem de 22 anos, foi detido após ser flagrado com carro clonado no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última segunda-feira (25).

De acordo com a Guarda Municipal, os agentes receberam informações do Ciodes 190, de que um veículo clonado estaria transitando pelas ruas do município. No entanto, os guardas começaram as buscas e abordaram o carro Honda Civic, de cor branco, na avenida Nossa Senhora da Consolação, no bairro Vila Rica.

Indagado sobre a procedência do veículo, o motorista de 22 anos, que não possui CNH, informou que adquiriu o carro no Estado do Rio de Janeiro. Aliás, disse que foi uma troca que incluiu uma motocicleta e uma volta em dinheiro.

Contudo, após verificar o documento do veículo, foi constatado que as placas não conferiam com o número do chassi, sendo que um carro idêntico foi visto pelo Cerco Inteligente passando no mesmo horário na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES.