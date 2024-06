Incêndio de grande proporção atinge entulho em Alegre

Um incêndio de grande proporção atingiu um entulho localizado no bairro Vila do Sul, em Alegre, na tarde deste sábado (15).

Em nota publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Alegre informou que o incêndio foi criminoso e que o fato será investigado. “A Prefeitura Municipal de Alegre informa que o incêndio ocorrido nos entulhos localizados no Bairro Vila do Sul foi causado por uma ação criminosa e que a Polícia Civil será acionada para uma investigação”.

Além disso, a prefeitura disse que os entulhos serão retirados e que bombeiros e caminhões-pipas estão no local realizando os trabalhos de rescaldo do fogo.

“O Governo do Estado se responsabilizou pela retirada dos entulhos, e ainda aguardamos informações oficiais sobre o andamento do processo, pois se trata de um grande volume de lixo. Imediatamente, acionamos o Corpo de Bombeiros e o Caminhão Pipa da Secretaria de Obras para controlar o fogo. Estamos cientes da toxicidade da fumaça e iremos trabalhar para resolver essa situação. As câmeras de vídeo monitoramento da área estão sendo analisadas para averiguar os fatos e identificar os responsáveis. Reiteramos nosso compromisso em solucionar essa questão o mais rápido possível”, finaliza a nota.