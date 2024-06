Suspeito de estuprar cliente durante corrida de aplicativo é preso no ES

Um homem, de 30 anos, foi preso suspeito de ser o autor de um estupro ocorrido durante uma corrida de aplicativo no bairro Jardim Carapina, na Serra.

Segundo a Polícia Civil, a prisão do suspeito ocorreu no bairro Santa Monica, em Vila Velha, na manhã deste sábado (15). Participaram a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-DEAM), com apoio das equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Serra, Cariacica e Vitória e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

O suspeito foi conduzido à Deam de Serra, onde presta depoimento. Posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele não possui histórico criminal.

Estupro

O caso ocorreu no dia 7 de junho. De acordo com as informações contidas no boletim de ocorrência registado pela vítima, ela estaria trabalhando no município de Serra, quando acionou o serviço de transporte por aplicativo para retornar à sua residência em Vitória.

O motociclista iniciou o percurso, no entanto, segundo o registro da vítima, ele teria desviado o percurso e ido em direção ao bairro Jardim Carapina, na Serra. Ainda segundo o boletim, o suspeito entrou em uma área de mata e anunciou o assalto. Ele tomou o celular da vítima e a estuprou.