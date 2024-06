Incrível: conheça a metodologia ativa da Escola do Futuro no Caparaó

O Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Bráulio Franco, localizado no município de Muniz Freire, na região do Caparaó, desenvolveu na última segunda-feira (17), uma aula com os alunos do turno noturno utilizando a metodologia ativa da Escola do Futuro de aprendizagem conhecida como World Café, que se baseia em princípios de diálogo e interação em grupo.

A atividade da Escola do Futuro foi utilizada em aula interdisciplinar de Biologia e Língua Portuguesa. A princípio, os estudantes foram levados à biblioteca, onde havia seis mesas organizadas com um cartão informativo, uma reportagem impressa e algumas com um QRCode para acessar uma reportagem on-line e cada grupo discutiu um tema relacionado aos efeitos climáticos. Em todas as mesas foi trabalhado o gênero textual reportagem, a fim de levá-los a buscar informações implícitas e explícitas no texto.

Leia Também: Estudantes de Itapemirim visitam agência de publicidade em Vila Velha

World Café

O aspecto distintivo do World Café consiste em, após um período de tempo predeterminado, fazer uma troca de conhecimento entre os grupos, realizando um intercâmbio de participantes e de temáticas. Sobretudo, a dinâmica da Escola do Futuro busca criar um ciclo de conversas rotativas, em que as ideias são continuamente compartilhadas e enriquecidas. Ao final das seis rodadas, o anfitrião de cada mesa foi convidado para apresentar a todos o resultado das discussões realizadas em relação ao seu tema.

Segundo as professoras responsáveis, Andréia Gimenes e Liliane Pastore, a aula utilizando a metodologia ativa foi importante, uma vez que despertou o interesse de muitos alunos para entender melhor sobre as causas dos desastres ecológicos, relacionando a ação antrópica, e identificando as ideias centrais e secundárias do gênero textual reportagem.

A aluna Maria Alcina Soares relatou que achou a atividade em grupo interessante e enriquecedora, pois proporcionou uma troca de conhecimentos valiosa. Segundo ela, todos aprenderam juntos, tiveram a oportunidade de se expressar e aprofundar seus entendimentos sobre os temas abordados na aula. A educanda também mencionou que aulas diferentes são benéficas para sair da rotina e explorar novas formas de aprendizado.

Escola do Futuro

O Programa Escola do Futuro é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), que propõe o desenvolvimento da Cultura Digital por meio de metodologias inovadoras e o uso de tecnologias educacionais no cotidiano escolar.

A Escola do Futuro está inserida num conjunto de ações implementadas pela Sedu para a oferta de uma educação mais atual, integral e inovadora, alinhadas à legislação educacional vigente e com a garantia do pleno desenvolvimento da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Currículo do Espírito Santo na Rede Pública Estadual de Ensino. Além disso, um dos principais objetivos do Programa Escola do Futuro é colaborar para o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais.

Fonte: Sedu