Informações falsas sobre vacina? Observatório publica relatório

O Relatório Quadrimestral do Observatório da Saúde nas Redes Sociais (Observa ICEPi) foi divulgado nesta terça-feira (4). O documento apresenta resultados da análise das mais de 726 mil mensagens publicadas nas plataformas Instagram, Facebook, Twitter e Telegram nos quatro primeiros meses do ano, apresentando os principais assuntos e os agentes que atuaram na disseminação de informações nas redes.

Leia também: Poliomielite: campanha de vacinação já começou e segue em Anchieta

No período da pesquisa, observou-se forte presença de informações no Instagram sobre campanhas de imunização contra Covid-19, gripe, HPV e dengue. Entretanto, a suposta obrigatoriedade da vacinação infantil contra a Covid-19 e a aquisição de vacinas contra a dengue foram fontes de polêmica na plataforma.

No que diz respeito à vacinação contra a Covid-19, notou-se também a presença de mensagens que estimulam a hesitação vacinal ao enfatizarem possíveis efeitos colaterais dos imunizantes, aproveitando-se da notícia que a AstraZeneca reconheceu a existência de casos raros de efeitos adversos.

O Observatório da Saúde nas Redes Sociais (Observa ICEPi) é um projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desde de 2022, por meio do pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

Contudo, o projeto mapeia a circulação de mensagens/informações de forma relacional, visando analisar os atores, discursos e as controvérsias nas plataformas digitais de modo a identificar a opinião pública e das comunidades formadas em torno de temas e práticas de saúde. O objetivo é detectar padrões de comportamentos a fim de auxiliar as estratégias de comunicação para a saúde em plataformas digitais e combater a desinformação.

Veja a íntegra deste e de outros relatórios em: https://icepi.es.gov.br/projeto-observa-icepi

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.