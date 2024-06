Poliomielite: campanha de vacinação já começou e segue em Anchieta

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite já começou e vai até o dia 14 de junho, apenas. Toda criança entre 1 e 5 anos deve ser vacinada neste período, independentemente de estar com a vacina em dia. Em Anchieta, as salas de vacinação já estão preparadas e aplicando o imunizante. Porém, sábado (8), acontece o Dia D em quatro unidades.

O imunizante contra polio é a famosa vacina de gotinha que previne contra a paralisia infantil. Para vacinar é só levar acriança a uma unidade de saúde mais próxima de casa, com o cartão de vacina e documento. A campanha segue apenas pelos próximos 10 dias.

Sábado, dia 08/06, será realizado o dia D de vacinação contra polio e também serão ofertadas as vacinas contra influenza e Covid-19 para as crianças menores de 5 anos.

“Quem não pode comparecer nas salas de vacinas durante a semana não deixe de procurar neste sábado uma das unidades abaixo listadas que abrirão das 8h às 15h”, enfatiza a coordenadora da imunização, a servidora Jaqueline Grasse.

