Inscrições no Enem 2024 são prorrogadas até 14 de junho

As inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2024) foram prorrogadas até o dia 14 de junho. A princípio, o anunciou foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais. Inicialmente, terminariam nessa sexta-feira (7).

O prazo foi flexibilizado para os candidatos do Rio Grande do Sul. Isso, devido ao desastre climático que atinge o estado, agora ampliado para todo o Brasil. Para se inscrever, os estudantes devem acessar a Página do Participante e utilizar o cadastro na conta gov.br.

Leia Também: Morre economista Maria da Conceição Tavares, aos 94 anos

Flexibilização

“Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante”, escreveu Santana. A aplicação das provas será nos dias 3 e 10 de novembro.

Com tudo, a taxa de inscrição, é de R$ 85, pode ser paga até o dia 12 de junho pelos estudantes não isentos. O pagamento é feito por pix, cartão de crédito, débito, em conta corrente ou poupança e por boleto, emitido na Página do Participante, onde também consta o QR Code.

Nesse sentido, os moradores do Rio Grande do Sul têm isenção desse valor. Nesse sentido, os concluintes do ensino médio em escola pública também não pagam taxa de inscrição.

Todavia, o Ministério da Educação divulgou balanço segundo o qual cerca de 100% dos concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos no Enem. A princípio, esse balanço mostra os estados como como Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

No Rio Grande do Sul, embora a rede de ensino ainda esteja em recuperação das enchentes, mais de 70% dos formandos da rede pública estão inscritos, segundo o MEC. Apesar disso, a pasta não divulgou o número parcial de inscritos.

Enem

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para a educação superior no país.

Os resultados da avaliação é usado para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ao Programa Universidade para Todos (ProUni) e também são aceitos em instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que possua acordo com o Brasil.

Além disso, os estudantes que não concluíram o ensino médio também podem participar na condição de treineiros, para autoavaliação nos anos anteriores ao término da educação básica.

Fonte: Agência Brasil