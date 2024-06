Inscrições para 51 vagas de emprego e estágio no Espírito Santo

Ainda dá tempo de se inscrever para 51 novas vagas de emprego e estágio na Simec Cariacica. A unidade de aços longos do Grupo Simec localizada em Jardim América tem oportunidades para diferentes funções e os interessados podem se candidatar para o processo seletivo até domingo, 30 de junho.

Os profissionais e os estudantes devem cadastrar o currículo na plataforma Gupy (gruposimec.gupy.io). Os interessados também podem enviar currículo para o e-mail recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br.

Há vagas para supervisor de forno panela e desgaseificador a vácuo, técnico especializado de Manutenção Elétrica, técnico de Processos, técnico em Segurança do Trabalho, líder de Operações Logísticas, eletricista de manutenção de motores, entre outros.

Já as vagas de estágio são voltadas para estudantes de nível técnico em Mecânica, Metalurgia, Edificações, Segurança do Trabalho e de nível superior em Recursos Humanos, Sistema de Informação, Comunicação e Engenharia Mecânica.

A Simec Cariacica oferece aos empregados salários compatíveis com os praticados no mercado e benefícios como plano de saúde e plano odontológico, vale-alimentação, alimentação na empresa, transporte fretado, vale-transporte, participação nos lucros e resultados, previdência privada, seguro de vida, bônus de retorno de férias, convênios com instituições de ensino, Gympass, entre outros. Já os estagiários têm direito à alimentação no local, transporte fretado, vale-transporte, seguro de vida e bolsa-auxílio.

O gerente de Recursos Humanos e Tecnologia da Informação da empresa, Wanderson Climaco, afirma que somente neste ano a unidade já abriu 222 novas vagas para profissionais de diferentes áreas. “Estamos em uma fase de contratações contínuas por conta das obras de modernização em andamento. São melhorias importantes e necessárias, que vão aperfeiçoar nossos processos e trazer maior eficiência operacional”, diz.

Vagas:

SUPERVISOR FORNO PANELA E DESGASEIFICADOR A VÁCUO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino superior completo em Engenharia Metalúrgica, Mecânica, Produção ou áreas afins, e experiência anterior na função.

TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Curso técnico em Elétrica ou Eletrotécnica ou Automação ou áreas afins, domínio PLC Siemens e Rockwell, inversores de frequência, experiência anterior como técnico. Desejável: Superior completo ou cursando em Elétrica ou Eletrotécnica ou Automação ou áreas afins.

TÉCNICO DE PROCESSOS – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Técnico em Mecânica ou Metalurgia ou áreas afins ou superior em áreas afins, conhecimento prático em Pacote Office básico. Desejável: superior completo ou cursando Engenharia Mecânica e/ou Metalurgia.

TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Curso técnico em Segurança do Trabalho completo, conhecimento do pacote Office. Disponibilidade para trabalhar de 12h30 às 22h.

LÍDER OPERAÇÕES LOGÍSTICAS– 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Curso técnico em Logística completo, conhecimento no pacote Office, experiência anterior na área da logística.

OPERADOR DE PONTE ROLANTE – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino médio completo, certificado de curso de ponte rolante – N11, experiência anterior.

OPERADOR DE REFRATÁRIO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino fundamental, certificado de curso de ponte rolante – N11, experiência anterior.

OPERADOR FORNO PANELA / REFINO SECUNDÁRIO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino médio completo e experiência anterior na função.

OPERADOR DE LIMPEZA INDUSTRIAL – 8 (OITO) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino fundamental incompleto.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – 10 (DEZ) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Ensino médio completo, conhecimento prático em solda e vivência prática com Manutenção Mecânica.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO – 1 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Curso técnico em Mecânica/ Eletrotécnica/ Eletromecânica, experiência anterior na função.

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO – 4 (QUATRO) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: curso técnico completo em Eletrotécnica ou Automação ou Eletrônica ou Instrumentação; experiência mínima de seis meses como eletricista de Manutenção.

ELETRICISTA/MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS – 2 (DUAS) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: curso técnico completo em Mecânica, Eletrotécnica ou Automação ou Eletrônica ou Instrumentação; conhecimento em motores elétricos por indução.

ESTÁGIO NIVEL TÉCNICO EM MECÂNICA E METALURGIA – 10 (DEZ) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: estar cursando Técnico em Mecânica ou Metalurgia e ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou 10h às 17h. Desejável: conhecimento básico pacote Office.

ESTÁGIO NÍVEL TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES – 2 (DUAS) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Cursando a partir do 3º período do curso técnico em Edificações. Desejável: Conhecimento prático com planilhas, leitura e interpretação de desenho técnico.

ESTÁGIO NÍVEL TÉCNICO SEGURANÇA DO TRABALHO – 2 (DUAS) VAGAS

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Cursando técnico em Segurança do Trabalho. Desejável: Conhecimento pacote Office.

ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR RECURSOS HUMANOS – 01 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: estar cursando a partir do 3º período em Administração, Gestão de RH ou Ciências Contábeis e conhecimento em pacote Microsoft Office. Desejável: Excel intermediário e conhecimento no Sistema Protheus.

ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 01 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Cursando Sistemas da Informação e disponibilidade para estagiar das 8h às 15h. Desejável: habilidade com sistemas, desenvolvimento ou lógica de programação.

ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR EM COMUNICAÇÃO – 01 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Cursando Publicidade e Propaganda ou Jornalismo a partir do 2º período, pacote Office, habilidade em CorelDraw disponibilidade para estagiar no horário das 10h às 17h. Desejável: habilidade com fotografia e edição de vídeo.

ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR EM ENGENHARIA MECÂNICA/PRODUÇÃO – 01 (UMA) VAGA

Inscrições via GUPY até dia 30/06/2024 (gruposimec.gupy.io)

Envio de currículos: recrutamento.cariacica@gruposimec.com.br. Colocar em Assunto a vaga pretendida.

Requisitos: Cursando a partir do 4º período de Engenharia Mecânica ou Engenharia de Produção; ter disponibilidade para estagiar das 8h às 15h ou das 10h às 17h. Desejável Curso técnico em Mecânica; Diferencial conhecimento em MS Project e em Power BI.