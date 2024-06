Inverno com sol? Confira as surpresas do tempo no Sul do ES

A previsão do tempo para este primeiro sábado do inverno no Hemisfério Sul, é de tempo firme, sem chuvas no Sul do Espírito Santo.

Porém, segundo o Incaper, há previsão de ventos de fracos a moderados no litoral, com rajadas intensas na região.

Também não há previsão de chuva na Grande Vitória. Entretanto, será possíevel observar o inverno “raiz” com chuva fraca no litoral da região Nordeste pela manhã e chuvas esparsas no Norte ao longo do dia.

Confira como ficam as temperaturas no primeiro fim de semana do inverno

Na Região Sul, poucas nuvens, sem chance de chuva. O vento será fraco a moderado no litoral, com possibilidade de rajadas intensas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 14 °C e máxima de 32 °C. Nas áreas altas: mínima de 11 °C e máxima de 28 °C.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem chance de chuva. O vento será fraco a moderado no litoral. Temperatura mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens e previsão de chuva esparsa em alguns momentos.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem chance de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Nordeste, chuva fraca na madrugada e pela manhã no litoral, com tendência de tempo aberto nos demais períodos do dia. O vento será fraco a moderado no litoral. A temperatura, portanto, é bem digna do inverno tradicional. A mínima é de 18 °C e máxima de 30 °C.