Mais uma empresa chega para se instalar no Polo Industrial de Calçado

Nesta sexta-feira (21), o prefeito Cuíca (PSB) anunciou com entusiasmo a chegada da empresa FortHood ao Polo Industrial de São José do Calçado, destacando a importância dessa iniciativa como um dos pontos altos de sua gestão e um atrativo para novos empresários.

Com 20 anos de experiência no setor elétrico, a FortHood chega sob a liderança do empresário Vitor Mateus, que promete impulsionar positivamente a economia local.

A instalação da FortHood representa um marco significativo no desenvolvimento industrial da cidade, que já está em progresso desde a inauguração do polo, oferecendo oportunidades reais de crescimento econômico e criação de empregos diretos para os moradores locais.

“Acreditamos que nossa presença aqui não só fortalecerá o setor industrial, mas também melhorará a qualidade de vida dos moradores de São José do Calçado”, afirmou Vitor Mateus, presidente da FortHood.

O prefeito Cuíca ressaltou que a chegada da FortHood ocorre em um momento de prosperidade futura para o município de São José do Calçado, que se tornou um exemplo em investimentos, especialmente com o apoio do governo estadual.

Foto: Divulgação | PMSJC

Fonte: Assessoria do Prefeito.