IPTU em Cachoeiro: autoridades discutem próximo exercício fiscal

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Cachoeiro foi o principal foco de uma reunião realizada, nesta quarta-feira (12), na Câmara Municipal.

Na oportunidade, as autoridades discutiram a tendência de aumento excessivo no IPTU e Taxa de lixo, gerada pela previsão constante na planta genérica de valores para o próximo exercício fiscal.

Leia Também: Anchieta: prefeitura qualifica atendimento no setor tributário

O encontro teve a participação do presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, vereador Brás Zagotto (Podemos), do vereador Junior Corrêa (União), do deputado estadual Theodorico Ferraço (Progressistas), o advogado Dr. Romulo Louzada e outros colaboradores ligados ao segmentos de contabilidade, legislação e tributos.

“Este cenário tem despertado sérias apreensões entre os contribuintes, ante a possibilidade iminente de elevações desproporcionais neste tributo. Conto com o apoio e a colaboração dos ilustres membros desta Casa Legislativa para adotar as providências cabíveis, visando encontrar uma solução que concilie os interesses públicos e os anseios da comunidade”, ressaltou o deputado .