Joel Krüger é eleito presidente da Mútua para o mandato 2024-2027

Em uma eleição marcada pela forte participação e pelo comprometimento dos profissionais, Joel Krüger foi eleito presidente da Mútua para o mandato de 2024 a 2027. Com uma trajetória sólida e respeitada no Sistema Confea/Crea e Mútua, Krüger traz consigo uma visão de inovação e fortalecimento das políticas de assistência aos profissionais da área tecnológica.

Leia também: Emprego: Sine de Cachoeiro oferta 92 vagas nesta segunda (3), confira!

Krüger, engenheiro civil, já atuou em diversas frentes no Sistema, sendo conhecido por sua dedicação e por seu trabalho em prol do desenvolvimento da engenharia e da tecnologia no Brasil. A gestão da Mútua, que é dividida em diretorias Administrativa, Financeira, de Benefícios e de Tecnologia, terá a seguinte composição a partir de 25 de agosto:

Diretor-presidente: Joel Krüger (PR)

Diretores: Carlos Antônio Xavier (RO), Edson Kuwahara (AP), Emanuel Mota (CE) e Evânio Ramos Nicoleit (SC)

O presidente do Crea-ES, engenheiro Jorge Silva, parabenizou os novos eleitos. “A eleição de Joel representa um marco importante para a Mútua. Tenho plena confiança de que sua liderança trará ainda mais benefícios e avanços para os nossos profissionais. Parabéns a todos os eleitos e sucesso nessa nova jornada,” afirmou.

A Mútua é uma instituição que presta assistência social aos profissionais registrados nos Creas, oferecendo benefícios como auxílios financeiros, planos de previdência, seguro de vida, entre outros. Com a nova gestão, espera-se que novos projetos e melhorias sejam implementados, fortalecendo ainda mais o papel da Mútua na vida dos profissionais.

Filipe Machado, diretor geral da Mútua-ES, esteve em Brasília acompanhando a eleição para diretor-presidente da Mútua Nacional e buscando novos benefícios para os profissionais do Espírito Santo. “Estamos comprometidos em trazer mais vantagens e suporte para os nossos associados, garantindo que tenham acesso a recursos que impulsionem suas carreiras e bem-estar,” destacou Filipe.

Para mais informações sobre a Mútua e os serviços oferecidos, acesse o site oficial.