Jogo da “bolinha”: quadrilha suspeita de aplicar golpe é detida em Alegre

Uma quadrilha, envolvendo quatro homens, foi detida suspeita de aplicar golpes e praticar roubos a pessoa em via pública durante um bingo realizado em Alegre, no último domingo (23).

Segundo a Polícia Militar, um senhor de 59 anos, informou aos militares que um homem teria furtado R$ 1.500,00 de dentro de sua carteira. Nisso, a vítima passou as características dos suspeitos para os militares.

Segundo a vítima, ela prosseguia para o local do evento, quando o suspeito teria abordado perguntando se ele teria R$100 para um jogo de azar, conhecido como jogo da “bolinha”. A vítima disse que não queria jogar, porém, o suspeito retirou R$ 1.500,00 de dentro da carteira da vítima e fugiu em seguida.

Entretanto, com as características passada, os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito. Durante a busca pessoal, uma outra vítima, de 47 anos, se apresentou aos militares, informado que outros três suspeitos estariam juntos.

Golpe da “bolinha” em Alegre

De acordo com a segunda vítima, enquanto apostava no jogo da bolinha, os demais suspeitos estariam se passando como jogadores e apostando a quantia de R$2.000, fingindo ganhar a aposta no valor de R$4.000 reais. Nisso, a vítima ficou motivada a apostar mais. A vítima percebeu que foi lesado e não quis prosseguir com a aposta, mas foi coagido a passar R$2.000 no débito.

Contudo, os militares foram informados que os suspeitos estariam seguindo em direção ao distrito de Rive, em Alegre, em um veículo modelo Gol de cor preto. Umaoutra viatura abordou o veículo em um posto de combustíveis no distrito. Com os suspeitos no veículo, os policiais localizaram: três máquinas de cartão de crédito, R$2.955,25, cinco euros, cinco pesos, 200 bolívares, 500 pesos argentinos, 10 dólares, relógios, cinco celulares, entre outros materiais.

Os suspeitos, de 36, 44, 52 e 61 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre. O veículo foi removido e encaminhado ao Pátio Credenciado do Detran|ES.