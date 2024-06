Suspeitos são presos com drogas e materiais para tráfico em Alegre

Policiais militares do 3º Batalhão detiveram dois homens e apreenderam drogas, dinheiro e outros materiais durante abordagem realizada em Alegre neste sábado (22).

Os militares receberam informações que um homem, de 55 anos, estava comercializando entorpecentes em um evento dentro de um estabelecimento comercial no Parque de Exposições e que a droga estaria dentro de um veículo.

De acordo com a PM, o patrulhamento foi intensificado, sendo visualizado o suspeito realizar a venda. Durante a busca, os policiais encontram com o outro suspeito, de 38 anos, um papelote de cocaína e R$282,00.

No veículo, modelo Montana, de cor preta, os policiais militares localizaram dois papelotes de cocaína. O homem confirmou aos policiais que tinha acabado de comprar o entorpecente do suspeito.

Na residência de um deles, os policiais localizaram embalagens e outras 64,24 gramas de cocaína, um tablete de maconha, além de uma balança, R$1300,00 e outros materiais utilizados para embalar.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª delegacia regional de Alegre.

