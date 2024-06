Jogos Escolares 2024: futsal de Alegre vence etapa regional

O time juvenil de futsal de Alegre, com atletas de 15 a 17 anos, foi o campeão da modalidade na etapa regional dos Jogos Escolares 2024, realizado em Ibatiba, na última semana.

A vitória garantiu uma vaga para a final estadual dos Jogos Escolares, que acontece em julho, entre os dias 8 e 13, no SESC de Guarapari.

O time vinha embalado por uma goleada de 5 a 1 em cima do time da casa, na semifinal. A vitória contra Guaçuí foi conquistada numa disputa de penalidades, após empate de 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação.

Vencendo o estadual, o time embarca para os Jogos da Juventude, organizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em João Pessoa, na Paraíba, no mês de novembro, que equivale à etapa nacional, na categoria juvenil.

Na categoria infantil, são disputados os Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), promovidos pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), entre setembro e outubro.

Alegre muito bem representada

No total, 504 estudantes em 42 equipes, de 12 municípios, disputaram, entre os dias 3 e o último sábado (8), partidas de voleibol, handebol, futsal e basquete, na categoria infantil, com estudantes de 12 a 14 anos, e juvenil, com estudantes de 15 a 17 anos.

A equipe feminina juvenil de futsal ficou na segunda colocação. O Futsal Feminino Infantil também marcou presença no torneio, assim como os times de Basquete Masculino Infantil e Basquete Masculino Juvenil, com alunos da EEFM Sirena Rezende Fonseca, do Distrito de Celina.

As competições das modalidades individuais serão realizadas nos meses de junho e julho, em um total de 16 disputas: atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, wrestling (luta olímpica) e xadrez, uma das grandes promessas da cidade.

Participaram desta etapa estadual dos jogos escolares, em Ibatiba, os municípios de Alegre, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Divino São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Muniz Freire, Ibitirama, Irupi, Iúna, São José do Calçado e Jerônimo Monteiro.

Seleções do Futuro

Em setembro de 2023, a Prefeitura de Alegre lançou o Programa do Governo Federal, Seleções do Futuro.

A iniciativa da Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE) proporcionou para 200 crianças e jovens, entre 6 e 17 anos, a possibilidade de aprimorar seus talentos no futebol, ao mesmo tempo em que se beneficiam dos demais aspectos sociais que envolvem a prática esportiva.

As atividades são realizadas quatro vezes por semana, nos três núcleos localizados na Vila do Sul, no bairro Clério Moulin e no Campo de Aviação, das 7h às 11h e das 14h às 17h.

As inscrições do Programa foram realizadas inicialmente em setembro do ano passado e todas as vagas foram preenchidas. Para 2024, as matrículas foram reabertas.

Os interessados e responsáveis devem procurar os núcleos para se informar sobre a disponibilidade de vagas.

Incentivo ao Esporte

As inscrições para o Programa Bolsa Atleta Alegrense terminaram no dia 15 de maio.

O programa garante aos contemplados valores que correspondem a 200 bolsas de R$ 300,00 para competições estaduais, além de 50 bolsas de R$ 800,00 para competições interestaduais.

O programa também vai garantir dez bolsas de R$ 2.000,00 para competições internacionais.

Fonte: Prefeitura de Alegre