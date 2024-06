Jovem de 18 anos é preso por porte ilegal de arma de fogo no ES

Um jovem de 18 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante diligências no bairro Rio Marinho, em Cariacica, na manhã da última quarta-feira (19).

De acordo com a Polícia Civil, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro, quando avistou um homem portando um rádio comunicador e um volume excessivo na cintura. No entanto, ao perceber a viatura, ele ficou nervoso, mudou de direção e levantou os braços, momento em que foi abordado.

Com ele, os policiais apreenderam um rádio e uma arma de fogo 9mm, com numeração adulterada e raspada, um carregador com capacidade para 17 munições, dois carregadores alongados, um para 40 munições e outro para 30 munições e 102 munições calibre 9mm. Aliás, a arma tem um mecanismo “kit rajada” para disparos consecutivos com um clique no gatilho.

Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).