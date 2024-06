Jovem de 20 anos é preso com mais de R$ 1 mil em notas falsas no ES

Um jovem, de 20 anos, foi preso com mais de R$ 100 em notas falsas durante mandado de busca e apreensão em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (6).

De acordo com a Polícia Federal (PF), a investigação teve início após o recebimento de informações de que havia suspeita de cédulas não declaradas em uma encomenda endereçada àquele município.

Com o preso, havia o R$ 1000 reais em cédulas falsas de R$ 200,00, três celulares, além de uma porção maconha para uso próprio, materiais que serão encaminhados à perícia e analisados, para aprofundamento das investigações visando a apuração de eventuais outros partícipes do crime e do fornecedor das cédulas falsas.

O investigado poderá responder pelo crime do art. 289, parágrafo 1º, do Código Penal, cuja pena é de reclusão de 3 a 12 anos e multa.