Suspeito de ameaçar moradora é preso em Muniz Freire

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Muniz Freire, efetuou a prisão em flagrante de um suspeito de 21 anos, no dia 27 de maio, no centro de Muniz Freire. Ele é suspeito de ameaçar uma moradora com uma arma de fogo.

Os policiais estavam a bordo da viatura quando avistaram um indivíduo transitando pela rua. Ao perceber a guarnição, o suspeito demonstrou nervosismo e começou a andar mais rápido. A equipe se aproximou para realizar a abordagem, momento em que o indivíduo empreendeu fuga pelo matagal situado nas proximidades da rodoviária.

Durante as buscas, foi localizada a sacola dispensada pelo indivíduo durante a fuga, contendo uma arma de fogo de fabricação caseira, 90 pedras de crack, dois papelotes de cocaína, uma bucha de maconha, três munições e um aparelho celular.

Buscas pelo suspeito em Muniz Freire

No entanto, após diligências nas imediações, o suspeito foi localizado no centro da praça local de Muniz Freire, ocasião em que foi dada voz de prisão e ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Muniz Freire.

Contudo, o delegado Hélio Flávio Côco Martins Pereira, titular da Delegacia de Muniz Freire, informou que, no mesmo dia, o indivíduo já havia sido denunciado por ter ameaçado uma moradora com uma arma de fogo.

Devido às características semelhantes citadas pela vítima, a denúncia foi considerada fundada. O suspeito ainda responde a duas ações penais no Estado do Rio de Janeiro pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos de praxe, permanecendo à disposição da Justiça.