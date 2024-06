Jovem de 22 anos morre afogado em praia de Presidente Kennedy

Na tarde deste sábado (1°), por volta das 17h, Lucas Tinoco, de 22 anos, morreu afogado na Praia de Marobá, em Presidente Kennedy.

Segundo informações extraoficiais, o jovem rapaz estaria passando o final de semana na casa de parentes, em balneário. Lucas e mais três amigos estariam jogando bola na praia, quando decidiram entrar no mar. No ocorrido, os quatro jovens acabaram se afogando.

Os guarda-vidas conseguiram retirar os outros três da água, mas infelizmente, Lucas acabou afundando. O rapaz foi retirado da água, mas saiu em parada cardiorrespiratória.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Chegando no local, foram feitas diversas tentativas de reanimá-lo, contudo, Lucas não resistiu e morreu.

A Perícia Científica foi acionada para remoção do corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para realização da necropsia e posterior liberação para sepultamento.

Fonte: Espírito Santo Notícias

