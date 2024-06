Suspeito de disparos em Alegre é detido pela Polícia Militar

Na manhã deste sábado (1°), por volta das 6h50, os policiais militares do 3º Batalhão prosseguiram até o Centro de Alegre para verificarem a informação de disparos de arma de fogo no local.

Segundo a PM, um homem identificado por Policial Penal de MG, de 42 anos, teria efetuado disparos contra quatro pessoas, sendo que um deles, de 52 anos, foi atingido de raspão no pé. Outro, de 50 anos, também teria sido atingido no pé.

Segundo as vítimas, eles foram ao local para “bater uma lage” no último andar, mesmo andar onde o suspeito mora. Assim, ao abrirem o portão, foram recebidos pelos disparos.

Ao chegarem no local, o suspeito estava na varanda de sua residência, sendo dado ordem para descer. O suspeito foi abordado e algemado, em seguida indicou onde estava a arma, sendo apreendida uma pistola e um carregador, com 10 munições e quatro capsulas deflagradas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.

