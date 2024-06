Jovem é detido durante operação da Polícia Civil em Guaçuí

Um jovem, de 21 anos, foi detido durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Lagoa, em Guaçuí, no início da noite da última terça-feira (18).

De acordo com a Polícia Civil, policiais receberam denúncias de que suspeitos estariam realizando o comércio de tráfico de drogas na região. No entanto, uma equipe foi ao local e avistou dois homens fugindo após avistarem as viaturas.

Então, policiais civis foram até uma casa onde os suspeitos entraram durante a fuga. No local, a equipe encontrou cerca de 400 gramas de maconha, 35 gramas de crack e 75 gramas de cocaína. Na residência havia documentos de um adolescente de 15 anos, que seria do mesmo que estaria fugindo dos policiais.

Em seguida, os policiais foram até uma outra residência e encontraram um adolescente de 15 anos. No interior da casa, foram encontrados materiais para embalar drogas, balança de precisão, facas para cortar as drogas, R$ 30,00 em espécie e três aparelhos celulares.

Leia também: Polícia Civil recupera caminhonete e motocicleta furtadas no ES

Os envolvidos foram conduzidos para Delegacia de Guaçuí. Na delegacia, o jovem de 21 anos foi autuado por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, agravado pelo fato de envolver adolescente. Também foi confeccionado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) pelo fato análogo ao crime de tráfico de drogas em face do adolescente.

O preso foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. O adolescente foi entregue à família, pelo fato de ser crime sem violência e a primeira apreensão dele.