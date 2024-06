Polícia Civil recupera caminhonete e motocicleta furtadas no ES

Policiais civis de Pinheiros, durante diligências realizadas na última sexta-feira (14), na zona rural do município, recuperaram uma caminhonete VW Amarok, furtada no dia 12 de junho, na localidade de Córrego de Água Boa, em Boa Esperança.

Segundo a Polícia Civil, uma hora após encontrarem a caminhonete, os policiais localizaram uma motocicleta com restrição de furto e roubo, abandonada às margens de uma represa, a um quilômetro do local onde o primeiro veículo foi encontrado.

A ação aconteceu após informações de que um veículo com as mesmas características da caminhonete roubada estaria circulando em uma propriedade rural. Após diligências, o veículo foi encontrado em meio à vegetação de uma fazenda. No dia 12 de junho, dois criminosos armados, a bordo de uma motocicleta prata, abordaram e renderam o proprietário do veículo, anunciando o assalto e levando também as joias da vítima.

Uma hora após a recuperação da caminhonete, as equipes diligenciaram às margens de uma represa a um quilômetro de distância e encontraram uma motocicleta furtada no dia 02 de junho, na zona rural de Montanha.

Leia também: Motoboy arremessado da 3ª Ponte tem morte cerebral confirmada

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Pinheiros, delegado Jameson Amaral, o local em que a motocicleta foi encontrada fica a um quilômetro de distância do local onde a caminhonete foi localizada e, pelas características da moto usada pelos criminosos e descrita pela vítima, acreditamos que seja a moto utilizada no crime. “Em breve chegaremos aos autores do crime”, ressaltou o delegado.

Os veículos recuperados foram encaminhados ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES) e estarão à disposição de seus proprietários. Ninguém foi detido até o momento.