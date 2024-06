Jovem é preso durante operação “Dia da Polícia Civil” em Guaçuí

Um jovem de 18 anos foi preso durante a operação “Dia da Polícia Civil”, realizada por policiais civis em Guaçuí, na noite da última quarta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, durante a operação em combate ao tráfico de drogas no município, os policiais percorreram vários bairros da cidade, fazendo abordagens a pessoas e veículos, no sentido de localizar drogas e armas.

Em um bar localizado na Rua Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no bairro São Miguel, foi encontrado com um adolescente, de 16 anos, uma bolsa com 23 buchas de maconha, pesando aproximadamente 30 gramas e 10 pedras de crack com peso aproximado de 2,2 gramas.

Na sequência, os policiais abordaram um jovem, de 18 anos, que estava na companhia do adolescente. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Iuna, por roubo qualificado. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Guaçuí.

Contra o adolescente, foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciada pelo crime análogo ao tráfico de drogas. O jovem de 18 anos, foi autuado por tráfico de drogas com agravante pela participação de adolescente. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. Já o adolescente será apresentado ao Ministério Público (MP).

Foto: Divulgação/Polícia Civil