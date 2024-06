Libardi oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Cachoeiro

Diego Libardi (Republicanos) lança sua pré-candidatura à prefeitura de Cachoeiro nesta segunda-feira (24). Importantes lideranças estaduais e locais, partidos de sua base e demais apoiadores se unem no evento que será realizado no Bom Gosto Cerimonial Buffet, às 19h.

Após o anúncio de seu nome pelo trio composto junto com os deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Dr. Bruno Resende (União), o nome de Diego foi um dos que saíram na frente nas primeiras pesquisas para as eleições municipais em Cachoeiro.

No evento, o pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro fará uma demonstração da força de sua base, composta pelos partidos Republicanos, União Brasil, Agir, Podemos, PRD, PSD, PMN, Avante e Solidariedade.

São esperadas as presenças do presidente da Assembleia Legislativa, de presidentes estaduais de partidos, do prefeito de Vitória, além de deputados estaduais e federais que também apoiam seu nome. Um grande número de pré-candidatos a vereador, lideranças locais, representantes dos partidos e outros apoiadores também irão participar do lançamento.

“Vamos reunir as lideranças e todos aqueles que acreditam no nosso projeto de transformar Cachoeiro. Será um movimento de quem tem energia para renovar. Um espaço aberto para debater ideias e dialogar sobre a nossa cidade. Fico muito feliz por poder contar com tanta gente boa, que agrega ao meu lado nesta caminhada”, comentou Libardi.