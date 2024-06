Maio Amarelo: campanha reforça segurança no trânsito em Cachoeiro

Com o objetivo de reforçar a conscientização sobre a importância das atitudes seguras no trânsito, a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, promoveu uma campanha interna para seus funcionários e profissionais terceirizados. A ação acontece alinhada ao Movimento Maio Amarelo, que esse ano traz como tema “Paz no Trânsito começa por você”.

A empresa desenvolveu uma série de ações, que foi encerrada na última sexta-feira (24), com uma palestra realizada pela equipe do SEST SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). De acordo com o técnico de segurança da BRK em Cachoeiro, Rafael Magnago, o encontro reforçou a prática da direção defensiva, o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive por passageiros, o hábito de não atender ou manusear o celular enquanto dirige, cuidados na pilotagem de motos, entre outros.

“É fundamental que os funcionários da companhia percebam a importância de prevenir os incidentes e os acidentes no trânsito. Todos devem fazer a sua parte para um trânsito mais seguro e saudável, de modo a garantir a preservação da vida. É uma campanha diretamente ligada aos valores da BRK, que têm a segurança e a integridade como inegociáveis”, afirma Rafael Magnago.

Em 11 de maio de 2011, a ONU (Organização das Nações Unidas) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Com isso, o mês de maio se tornou referência mundial para balanço das ações que o mundo inteiro realiza. O movimento utiliza amarelo exatamente por simbolizar a atenção, a sinalização e a advertência no trânsito.