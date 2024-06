Mais 20 nomes são confirmados no Sustentabilidade Brasil. Confira!

Mais 20 nomes confirmaram presença na maior conferência do país sobre sustentabilidade e ESG, o Sustentabilidade Brasil, que será realizado de 24 a 28 de junho, no Pavilhão de Carapina – com entrada franca. Ao todo, já são 31 os confirmados. Um deles é Carlos Nobre, um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente, o primeiro brasileiro “guardião planetário”. Quem também estará presente à conferência será Patrícia Ellen, criadora do maior ecossistema para descarbonizar a economia no Brasil

Carlos participará do Painel “Mudanças climáticas”, ao lado do professor da Ufes Neyval Costa e do secretário de Meio Ambiente do ES, Felipe Rigoni, no dia 26 (quarta), a partir das 9h. O cientista ministrará a palestra “O estado atual das mudanças climáticas globais”. Já Patrícia ministrará a palestra “Inovação Tecnológica e Governança Ambiental”, dia 25 (terça), às 16h45.

Entre os temas que serão abordados nos painéis e palestras do Sustentabilidade Brasil estão diversidade, inclusão e equidade, transição energética na indústria e carbono azul – uma das maneiras mais eficientes de capturar e armazenar CO2, beneficiando o meio ambiente. Também serão abordadas estratégias para redução de riscos e desastres, finanças sustentáveis, a cafeicultura como protagonista na sustentabilidade da agricultura capixaba, entre outros.

O Sustentabilidade Brasil é realizado pelo Consórcio Brasil Verde. A organização da conferência é do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e do Sindicato de Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos em Geral do Espírito Santo (Sindprom-ES), com apoio do Governo do Espírito Santo. E o credenciamento para o evento é pelo site https://sustentabilidadebrasil.com/evento/

Confira os novos nomes confirmados:

Lícia Mesquita – Painel “Meet the Markers: Soluções para o Clima” – Dia 26, às 15h

Presidente da Associação Impact Hub Vitória, diretora-geral do Impact Hub Grande Vitória, Co-apresentadora da série Impacto, podcast na plataforma ESJOHE. Especialização em Projetos Inovadores pela Kaos Pilot e MBA em Gestão de Projetos pela FGV. À frente da Associação Impact Hub Brasil, atua na disseminação e desmistificação de temas relacionados à uma economia de impacto positivo e inovação sustentável, e à frente do Impact Hub Grande Vitória, atua desenvolvendo projetos que geram impacto positivo na ponta, principalmente relacionados a ações pelo clima, diversidade, inclusão e equidade.

Rodrigo Araújo – Painel: “Transição Energética na Indústria” – Dia 26, às 14h30

Rodrigo Araújo tem 25 anos de experiência na indústria minero-metalúrgica, atuando em diversas áreas como operação, engenharia, controle de qualidade, projetos, pesquisa & desenvolvimento e gestão econômica. Atualmente, Rodrigo é líder do time responsável pela prototipação e escalonamento das tecnologias de descarbonização e eficiência energética da Vale. Lidera também as equipes de gestão de mudança, riscos e prontidão operacional dos projetos de descarbonização de toda a cadeia produtiva de minério de ferro da empresa. Já atuou durante três anos como CEO da unidade da Vale na Malásia. É engenheiro metalurgista formado pela Escola de Minas de Ouro Preto/UFOP, com pós-graduação em Engenharia de Produção pela Ufes, MBA pela Fundação Dom Cabral e especializações no MIT e no IMD.

Jéssica Wandscheer – Painel “Mercado de Carbono – Caso do Pará: como as comunidades tradicionais podem se preparar” – Dia 25, às 11h30

Bacharel em Relações Internacionais, especialista em Gestão de Negócios Socioambientais pelo CEATS-USP/IPE, e mestre em Oceanografia Social com ênfase na percepção de comunidades tradicionais sobre os impactos das mudanças climáticas pela UFPA. Atualmente, atua como analista sênior de desenvolvimento e engajamento institucional para a Rare Brasil, organização internacional sem fins lucrativos dedicada ao fortalecimento e desenvolvimento econômico sustentável de comunidades tradicionais costeiro-marinhas amazônicas. Tem se destacado especialmente na condução de um projeto de construção de conhecimento técnico sobre a relevância do carbono azul como ferramenta de mitigação das mudanças climáticas, bem como na criação de oportunidades de projetos de carbono azul para comunidades extrativistas costeiras no Pará, Oiapoque e Cururupu, em parceria com a Conservação Internacional.

Alba Valéria – Painel “Diversidade e Inclusão na Mudança Climática” – Dia 27, às 15h

Historiadora, advogada, escritora por amor e saúde mental, atua com Diversidade, Equidade e Inclusão em uma multinacional. Mulher preta, casada, mãe da adolescente Maria Luísa e cuidadora de duas gatas! Capixaba, moradora atual em Fortaleza/CE. Experiência com Direito Imobiliário, fez uma mudança de carreira para seguir um propósito de vida, dedicando tempo e estudo em DE&I. Trabalha com projetos, ações e é palestrante sobre o tema.

Aerton Paiva – Painel “Resiliência, Riscos e Desastres – Cidades Sustentáveis e Resiliência – Estratégias para Redução de Riscos e Desastres” – Dia 27, às 14h30

Fundador e Presidente do Instituto Interelos, consultor em planejamento estratégico e desenvolvimento de negócios há 20 anos.

Carlos Nobre – Painel “O Estado Atual das Mudanças Climáticas Globais” – Dia 26, às 9h

Graduação em Engenharia Eletrônica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1974, e doutorado em Meteorologia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1983. Foi pesquisador do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) e INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Exerceu importantes funções de gestão e coordenação científicas e de política científica. Foi coordenador geral do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos/CPTEC-INPE e criador do Centro de Ciência do Sistema Terrestre/CCST-INPE e do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais/CEMADEN- MCTI.

Foi cientista chefe do Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia (Experimento LBA). Foi Alto Conselheiro Científico do Panel on Global Sustainability da ONU. Foi Presidente da CAPES e Secretário de Políticas de P&D do Ministério de CTI. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Global de Ciências e membro estrangeiro da Academia de Ciências dos EUA e da Royal Society da Grã-Bretanha.

Participou de vários relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Em particular, foi um dos autores do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz (2007). Recebeu vários Prêmios nacionais e internacionais.

Hamilton Lacerda – Painel “Custo Social do Carbono” – Dia 27, às 11h30

Presidente da Codemar. Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Hamilton Feitosa Lacerda preside a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) desde janeiro de 2023. Anteriormente, exerceu a função de consultor e analista de projetos da Codemar (janeiro a abril de 2021).

Após esse período, foi nomeado como vice-presidente e diretor de Planejamento da empresa. Hamilton Lacerda foi eleito vereador por três mandatos na cidade de São Caetano do Sul. Exerceu o cargo de diretor de Programas e Projetos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC Paulista. Professor universitário e consultor, atuou no setor público e privado nas áreas de Gestão de Resíduos Sólidos, empreendedorismo, reflorestamento e em geração de energias sustentáveis.

Patrícia Ellen da Silva – Palestra “Inovação Tecnológica e Governança Ambiental” – Dia 25, às 15h

Sócia e liderança das operações da América Latina da Systemiq, organização focada em acelerar mudanças sistêmicas, e cofundadora da Aya Earth Partners, uma coalizão global com foco em acelerar a transição para uma economia regenerativa. Ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, é formada em Administração pela FEA-USP, com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School e MBA pelo Insead.

Patricia foi presidente da Optum no Brasil, empresa de tecnologia em saúde do United Health, e é ex-sócia da McKinsey & Company. Foi professora de Liderança e Inovação Digital no Mestrado em Liderança e Gestão, no Centro de Liderança Pública. É cofundadora do Movimento Agora e foi nomeada Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial em 2016.

Mariana Covre – Painel “Diversidade e Inclusão” – Dia 27, às 15h

Advogada especializada e atuante em Regulação, Compliance e Diversidade: Governança Social e Equidade de gênero, com ênfase consultiva e estratégica voltada para empresas de grande porte estarem em conformidade com os normativos de equidade e inclusão nos seus negócios, Consultoria Gênero Compliance Ltda – São Paulo/SP e Brasília/DF, 2024.

Josy Santos – Painel “Diversidade e Inclusão na Mudança Climática” – Dia 27, às 15h

Atua como diretora executiva no Instituto Cória e líder em Inovação Social na Semente. Especialista em negócios liderados por mulheres, diversidade, equidade e inclusão, inovação e responsabilidade social corporativa. Já atuou no programa Shell Iniciativa Jovem, foi mentora do Startup Weekend edição Impacto Vix e Women Nacional e speaker no South Summit 2023, em Porto Alegre.

Voluntária na diretoria de Diversidade ABRH-ES. Foi reconhecida pelo prêmio Ser Humano com a pesquisa Políticas e Práticas de Gestão de Pessoas Voltadas para Mulheres no Estado do Espírito Santo. Escreveu sobre a temática diversidade, empreendedorismo e lideranças femininas para o Estadão, Exame, A Gazeta, entre outros. É administradora, mestranda em Empreendedorismo e Negócios pelo BRITO Instituto, tem certificado em Gestão Integrada ESG pela PUC-RJ, em Gestão da Diversidade e Inclusão pelo Instituto Ethos, e em Elaboração e Implementação de Programas de Responsabilidade Social Corporativa pela PUC-RS.

Hugo Ely Ramos – Painel “Resiliência, Riscos e Desastres – Cidades Sustentáveis e Resilientes – Estratégias para Redução de Riscos e Desastres” – Dia 27, às 14h30

Meteorologista e especialista em Gestão em Recursos Hídricos. Atuo como pesquisador e Coordenador de Meteorologia no Incaper. Com vasta experiência em áreas como meteorologia sinótica, climatologia e agrometeorologia, integro a equipe responsável pela previsão do tempo no Espírito Santo. Além disso, contribuo como membro da equipe de autoria do Mapa do Monitor de Secas pela ANA e representante suplente do Incaper no Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas. Também tenho a satisfação de ser um dos líderes da Realidade Climática no Espírito Santo e membro da Associação Catarinense de Meteorologistas.

Alessandro Rodrigues – Painel “Como a cafeicultura pode ser protagonista na sustentabilidade da agricultura capixaba” – Dia 25, às 14h30

Gerente de Projetos e Serviços ESG e Carbon on Track Agrícola no Imaflora. Engenheiro Agrônomo, com Mestrado e Doutorado em Fitotecnia pela ESALQ/USP. Acumula quinze anos de experiência profissional em iniciativas na agropecuária, atuando para promover e valorizar a agropecuária sustentável e de baixo carbono através de projetos, serviços, estudos e envolvimento em sistemas de certificações e verificações como Rainforest Alliance, UTZ Certified; Global G.A.P, FSA SAI Platform; C.A.F.E Practices Starbucks, ELOs/Raízen. Experiência nas cadeias de cacau, café, chá, citros, cana-de-açúcar, coco, guaraná, uva, manga e pecuária.

Alexandre Iunes Araújo – Painel “Cidades na trilha da sustentabilidade: para qual rumo estamos seguindo” – Dia 25, às 15h15

Sócio e Gestor ESG – Sustentabilidade na empresa MGA Ambiental, consultoria especializada em grandes organizações. Professor Universitário na Faculdade Pio XII, desde fevereiro/2014. Disciplina Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável; Direito Ambiental. Atual Vice-presidente do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade (COEMAS) da Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), desde agosto/2020. Atual Presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES), desde fevereiro/2019. Atual Membro da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), desde outubro/2020.

Daniela Lana – Painel” Finanças Sustentáveis”

20 anos de atuação no mercado financeiro, com ênfase em finanças sustentáveis e banking. Possui expertise em gestão de carteiras de crédito especiais, incluindo microcrédito, financiamentos linhas BNDES e crédito rural. Atualmente, coordena o time de inovação do Banestes S.A. e é palestrante e mentora em empreendedorismo feminino, educação financeira e empreendedora, facilitando em projetos de impacto social. Acredita na força transformadora da educação, em que atuo como agente de empoderamento feminino e de cidadania financeira.

Fenando Assanti – Painel “Agenda 2030 e os Desafios da Territorialização – Cases e Ferramentas Práticas” – Dia 25, das 11h30 às 12h30

Fernando Assanti é jornalista, especialista em Economia e Meio Ambiente, com MBA em Gestão de Negócios de Impacto Social e Mestre em Administração. Atualmente é presidente do Instituto Selo Social, organização da sociedade civil com sede em Santa Catarina e atuação nacional, que trabalha

Flávia Marchezini – Palestra “Crise? Precisamos ter uma D.R. com o Planeta” – Dia 25, às 13h45

Advogada e consultora. Coautora dos Livros “ESG: O Cisne Verde e o Capitalismo de Stakeholder: A Tríade Regenerativa do Futuro Global” (RT) e “Manual de Compliance” (ARC), O Futuro é das chics: como construir agora as cidades humanas, inteligentes, criativas e sustentáveis (IBCIHS, 2020), dentre outros.

Consultora ESG da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas e do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes Humanas, Criativas e Sustentáveis – IBCHICS. Foi coordenadora do Curso de Pós-graduação e Governança, Gestão de Riscos e Compliance da FDV (2019-2023) e coordenadora Regional doCompliance Women Committee – CWC (2017-2023). Embaixadora do Instituto Capitalismo Consciente.

Professora de direito ambiental, direito urbanístico, compliance ambiental e Governança ESG nos cursos de pós-graduação na Faculdade de Direito de Vitória – FDV e de Compliance Ambiental na Pós em ESG – PUC/MG. Procuradora do Município de Vitória com 20 anos de atuação e atual Vice-presidente da APROVI – Associação dos Procuradores do Município de Vitória.

Gabriela Vichi de Almeida – Painel” Finanças Sustentáveis” – Dia 27, às 15h

Economista, mestre em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Paraná e graduada em ciências econômicas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Diretora Operacional do Bandes. Já atuei como Gerente de Ambiente de Negócios do Observatório da Indústria/Findes, como analista econômico na Fiesp e analista de projetos no Sebrae/ES. Possui experiência em gestão de projetos e contratos e em análises e estudos de desenvolvimento econômico, com foco no desenvolvimento regional e na economia do Espírito Santo.

José Luiz Quadros de Magalhães – Palestra “Constituindo a Natureza: Desafios e Possibilidades dos Direitos Ambientais” – Dia 27, às 16h

Mestre e Doutor em Direito pela UFMG. Professor do Programa de Pós-graduação e graduação em Direito da PUC Minas e da UFMG. Presidente da Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz de Belo Horizonte. Presidente da Sociedade Brasileira de Bioética-Regional Minas Gerais. Ex-presidente nacional da Rede para um Constitucionalismo Democrático Latino-americano e da Red Internacional para um Constitucionalismo Democrático en Latinoamérica.

Foi professor visitante no mestrado em filosofia da Universidad Libre de Bogotá; do doutorado da Faculdade de Direito de la Universidad de Buenos Aires; da Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana e pesquisador na Universidad Nacional Autónoma de México. Foi Procurador Geral da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente do Colégio de Procuradores Gerais das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil. Coordenador dos Cursos de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG e Reitor da Escola Superior Dom Helder Câmara.

Flávia Alvim de Carvalho – Palestra “Constituindo a Natureza: Desafios e Possibilidades dos Direitos Ambientais” – Dia 27, às 16h

Coordenadora do curso de Pós-graduação em Direitos da Natureza e Ecologia Jurídica Integral- Escola Superior de Ecologia Integral, Justiça e Paz Social (EJUSP). Mestra com Magna Cum Laude e Doutoranda em Direito pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas. Especialista em Direito Público e Internacional. Pesquisadora do Observatório de Direito Socioambiental e Direitos Humanos na Amazônia-UFAM, dos Grupos de Pesquisa: Redes de Direitos Humanos – PUC Minas; Justiça Ambiental, Democracia e Reparações – PUC Minas; e Direito e Política Espacial José Monserrat Filho – UNISANTOS. Membra do Lunar Environmental Protection Working Group – Global Expert Group on Sustainable Lunar Activities (GEGSLA). Secretária geral da Comissão de Direito Ambiental da Ordem dosAdvogados do Brasil – Seccional Espírito Santo. Membra do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Bioética-Regional Minas Gerais. Assessora Jurídica do Projeto Direito nas Comunidades dos Povos Indígenas.

Eduardo Pedroza – Painel: “Inovação e Soluções na Indústria Brasileira para Sustentabilidade em Recursos Hídricos – Trilha do RIO a BELÉM – Conexão ES” – Dia 25, às 15h30

Químico Industrial, Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pelo PRODEMA, MBA pela FGV e Universidade de Chicago, mais de 25 anos de atuação em projetos e soluções hídricas para indústria Brasileira e na América Latina. Atualmente Diretor da Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reúso (ALADYR) e responsável na GS INIMA pela área de novos negócios industriais.