Mais alunos de núcleo esportivo de Cachoeiro recebem uniformes; veja

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) fez mais uma entrega de uniformes para os participantes do núcleo de futsal, do bairro Santo Agostinho. Até o momento, mais de mil unidades dos itens já foram entregues em sete núcleos do munícipio. Os outros três núcleos que ainda faltam, receberão, em breve, os uniformes.

Organizadas pela Semesp, as aulas, nos núcleos, são direcionadas para crianças e adolescentes, entre 7 e 17 anos, nas modalidades de basquete, futsal, handebol, vôlei, atletismo, judô, ginástica rítmica, vôlei de areia, futebol feminino e jiu-jitsu. As atividades são desenvolvidas nos bairros Ferroviários, Aeroporto, IBC, Aquidaban, Caiçara, Alto União, São Luiz Gonzaga, Santo Agostinho e no distrito de Itaoca.

Segundo a Semesp, há vagas abertas para novos participantes. Os interessados devem procurar os instrutores durante os períodos das aulas.

Novos materiais esportivos

Em abril, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp) entregou material esportivo para os Núcleos de Esporte Escolar e Rendimento do município.

Foram entregues bolas de vôlei, basquete, handebol e futsal, redes, cones entre outros.

Núcleos de Esporte Escolar e Rendimento

Escola Zilma Coelho Pinto (campanha)}

Basquete

Segunda e quarta: 17h às 22h

Terça, quinta e sexta: 15h às 21h

Ginásio do Ferração

Futsal | Handebol | Voleibol

Segunda e quarta: 8h às 11h | 13h às 17h

Terça e quinta: 8h às 11h | 13h às 17h

Ginásio do IBC

Futsal | Handebol | Voleibol

Terça e Quinta: 8h às 11h | 13h às 17h

Ginásio do Aquidaban

Futsal | Handebol

Segunda e quarta: 8h às 11h | 13h às 17h

Ginásio do Caiçara

Futsal | Handebol

Segunda, quarta e sexta: 8h às 11h | 13h às 17h

Ginásio de Itaoca

Futsal | Basquete

Segunda e quarta: 13h às 17h

Campo do Alto União

Atletismo

Segunda e quarta: 13h às 17h

Associação de Moradores do São Luiz Gonzaga

Jiu-Jitsu

Segunda e quarta: 19h às 21h

Agostinho Simonato

Futsal

Terça e quinta: 8h às 11h | 14h às 17h

Quadra de Areia do Amarelo

Voleibol de areia

Terça e quinta: 7h30 às 10h

Quadra do Alto Amarelo

Voleibol

Terça e quinta: 9h às 11h | 12h às 17h

Centro de Treinamento de Lutas do Rubem Braga

Judô

Segunda, terça e quarta: 9h às 9h50 | 15h às 15h50 | 17h45 às 18h35 e 20h às 21h