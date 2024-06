Mais calor? Bloqueio atmosférico vai fazer as temperaturas subirem

Atenção! Um novo bloqueio atmosférico vai se estabelecer no centro-leste do país nestes próximos dias, desta vez ficará posicionado sobre a região Sudeste. Esse sistema vai inibir a chegada de novas frentes frias e provocar condições de tempo quente e seco em boa parte do centro-sul do Brasil.

De acordo com a Climatempo, na região Sudeste ainda teremos noites mais frescas. Inclusive, com sensação de frio em muitas áreas do estado de Minas Gerais e de São Paulo. O mesmo acontece também algumas áreas no Brasil Central, entre Goiás, Distrito Federal e leste de Mato Grosso.

Porém, durante as tardes as temperaturas vão subir bastante e ficam acima da média para esta época do ano. Mesmo assim, não serão tão elevadas quanto na época do verão e da primavera, ou mesmo tão altas quanto na onda de calor de maio.

Sistema de alta pressão provoca o bloqueio atmosférico

Veranicos ocorrem quando está atipicamente quente há mais de 4 dias em pleno inverno ou mesmo durante o outono. É um período de temperaturas acima da média, de tempo seco e pouca chuva, que ocorre algumas vezes na região Sul do país! Mas, isso não necessariamente configura um evento de onda de calor.

A onda de calor é definida não apenas pelos valores de temperatura previstos, mas também como afeta a saúde das pessoas – tanto calor noturno, quanto diurno. Neste caso, o que caracteriza neste cenário de 05 a 14/06 é realmente a pausa nas chuvas, lembrando que durante o período de frio, a classificação é veranico!

Ainda, segundo a Climatempo, as máximas previstas não são incomuns de acontecerem pontualmente em junho, mas o que chama mais a atenção é a duração desse período mais quente.