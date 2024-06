​Mais de 10 quilômetros de vias são revitalizadas por mês em Vila Velha

Nove bairros de Vila Velha foram atendidos no mês de maio com o serviço de melhoria de trafegabilidade das vias. Somente nesse mês, o nivelamento de ruas, avenidas e estradas rurais foi realizado em mais de 10 quilômetros de extensão com patrolamento e aplicação do material Revsol, que é uma base para o revestimento primário do solo.

Leia também: Dia do Meio Ambiente: seminário em Vitória debate mudanças climáticas



Em maio, as ações foram realizadas em Morada da Barra, Jockey de Itaparica, Xuri, Vale Encantado, Terra Vermelha, Retiro do Congo, Mata da Barra, Riviera da Barra e Barra do Jucu. A manutenção e recuperação fazem parte de um trabalho contínuo da Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes da Prefeitura de Vila Velha que visa garantir segurança e qualidade de trânsito no trajeto, além de auxiliar no escoamento da produção rural.



Neste mês de junho já foram contempladas localidades em Nova Ponta da Fruta (estrada de acesso a Agrovila), Córrego Sete (trecho da estrada), Barramares (rua Getúlio Vargas), Ulisses Guimarães (rua R) e estrada do Atlântico 2, na zona rural.



“Esse trabalho é diário e consiste no revestimento do solo para evitar a erosão, os buracos e desníveis que atenuam acidentes”, explica a secretária da pasta, Menara Cavalcante. As demandas da população para esta melhoria podem ser solicitadas por meio da Ouvidoria Municipal, no telefone 162. O serviço segue a programação de acordo com os registros.