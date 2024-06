Mais de 100 tabletes de maconha são apreendidos pela PM no ES

Policiais militares do 12⁰ Batalhão apreenderam mais de 100 tabletes de maconha no bairro BNH, no município de Linhares, na noite de hoje (25). Um casal foi detido.

Segundo a Polícia Militar, equipes da Força Tática estavam em apoio ao Serviço Reservado da Unidade no cumprimento de um mandado de busca e apreensão. No endereço alvo, os policiais detiveram um homem de 32 anos e uma mulher de 23 anos.

Contudo, durante as buscas no imóvel, foram localizados 106 tabletes de maconha, pesando 94,2kg, outro tablete e quatro pedaços da mesma droga pesando 2,3kg, 205 buchas da mesma substância, 15 munições calibre 38, oito pacotes de bicarbonato, três pacotes de pinos vazios, quatro balanças de precisão, três aparelhos celulares, um rádio de comunicação e duas colmeias de munição.