PC prende suspeito de matar namorado da mãe no Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha, cumpriu, na manhã desta terça-feira (25), um mandado de prisão temporária contra um indivíduo de 26 anos, suspeito de ser autor de um homicídio ocorrido no dia 31 de maio deste ano, no bairro João Colombi, em São Gabriel da Palha.

De acordo com as investigações da PCES, o indivíduo teria assassinado Willian de Jesus, de 27 anos, na época, namorado da mãe do suspeito, após saber que a vítima a teria agredido.

Segundo a investigação, imagens mostraram que o suspeito passou, minutos antes do crime, a bordo de uma motocicleta de cor preta trajando uma camisa preta e vermelha em direção à casa da mãe. “Cerca de oito minutos depois, o indivíduo é flagrado novamente se evadindo do local em alta velocidade. Nesse intervalo de tempo, ocorreu o homicídio”, explicou o delegado Valdimar Chieppe.

De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo, além da prisão, a equipe policial apreendeu na residência do suspeito a camisa utilizada no crime, bem como a motocicleta e capacete usados por ele.

Após os procedimentos de praxe, o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.

As investigações serão concluídas e remetidas ao Ministério Público Estadual (MPES).