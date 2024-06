Mais de 200 vagas de emprego: Mimoso recebe Sine na próxima terça (11)

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim em parceria com a Prefeitura de Mimoso do Sul vai oferecer mais de 200 vagas de emprego exclusivas para os moradores de Mimoso do Sul na próxima terça-feira (11), por meio do Sine Itinerante.

A iniciativa foi um pedido do prefeito municipal, Peter Costa, ao gestor do Sine, Hugo Rodrigues, como uma resposta imediata e necessária após a enchente que devastou a cidade, entre os dias 22 e 23 de março, deixando mais de 10 mil desabrigados e causando a morte de 18 pessoas.

A equipe do Sine atenderá a população de 9h às 16h, na Praça Central do município. As vagas de emprego são para a cidade de Castelo, Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso e destinadas a diversas áreas e níveis de escolaridade. Para se candidatar, basta comparecer ao local com documento de identificação.

Fonte: Sine Cachoeiro.