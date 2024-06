Mais de R$ 10 milhões em investimentos do Governo do Estado em Calçado

O Governo do Estado segue investindo forte na infraestrutura e na melhoria de vida dos capixabas em todas as regiões. Em São José do Calçado, município localizado na microrregião do Caparaó, não é diferente. Nesta sexta-feira (28), o governador Renato Casagrande (PSB) esteve na cidade para fazer a inauguração de obras, como a inauguração da bacia de contenção de enxurradas e sedimentos, e anunciar novos investimentos no município.

O governador Renato Casagrande inaugurou a bacia de contenção de enxurradas e sedimentos, recurso oriundo do Fundo Cidades, no valor de R$ 4.848.408,47.

Além disso, realizou diversas ordens de serviço: pavimentação da rua Hélio de Sá Viana, R$ 334.992,21; construção do galpão bloco carnavalesco da biquinha, R$ 380.861,34; convênio para aquisição de equipamentos para estruturação dos serviços socioassistenciais da Apae, R$ 420.353,95; reforma da quadra da Escola Municipal Umbelina Machado da Silva, no distrito de Airituba, R$ 605.822,00; reforma da quadra Anito Gomes Teixeira, no distrito de Jacá, R$ 850.000,00 e assinatura da ordem de serviço para construção do galpão de Centro de Eventos, no valor de R$ 3.192.951,86.

Além disso, Renato realizou a assinatura de convênio para pavimentação asfáltica das praças Cel. Alfredo Lobo, Pedro Vieira e Theofilo Lobo e das ruas Domingos Martins, Francisca Teixeira, Francisco Nunes de Moraes, Getúlio Vargas, Manoel Ferreira Marques e Romão Batista, no valor de R$ 3.260.533,83.

Os investimentos em São José do Calçado foram R$ 10.633.389,83, e beneficiam cerca de 10.878 pessoas no município.