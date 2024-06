Marinha irá instaurar inquérito para apurar explosão de lancha

A Marinha do Brasil irá instaurar um inquérito para apurar as causas da explosão da lancha que deixou 10 turistas feridos, durante um passeio em Cabo Frio, no Rio de Janeiro.

De acordo com informações de um jornal online capixaba, a Marinha informou que será apurado as causas do acidente, circunstâncias e possíveis responsabilidades, e que após a conclusão, o resultado será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

Explosão no Rio de Janeiro

Uma lancha com dez turistas capixabas explodiu durante um passeio na Ilha do Japonês, no mar de Cabo Frio, no Estado do Rio de Janeiro, na última segunda-feira (17). A explosão teria ocorrido após a lancha ser abastecida para prosseguir com o passeio pelas praias da Região dos Lagos.

Os feridos Leris M. de Souza, de 35 anos, Nayara Andrade, de 22, e Carolina Pimentel, de 28 anos, foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cabo Frio, e estão com o quadro de saúde estabilizado. Outras sete pessoas deram entrada no Hospital Central de Emergência, um bebê de 1 ano e duas crianças, de 4 e 5 anos, que tinham várias queimaduras pelo corpo.

Vítimas da explosão da lancha foram transferidas

Por causa da gravidade, elas foram transferidas para hospitais que dispõem de centros de queimados. Aliás, uma das crianças foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, e as outras duas para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama.



Além desses, um adulto de 37 anos foi transferido para a unidade de saúde de Araruama. No Hospital Central de Emergência, estão sendo atendidos três adultos, dois de 26 anos e um que não teve a idade confirmada. Dois estão sendo avaliados e dois tiveram apenas escoriações leves.

Fonte: Agência Brasil