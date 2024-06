Mega-sena 2731 acumula e R$ 95 milhões podem ir para o seu bolso; entenda

O sorteio do concurso da Mega-Sena 2731 não saiu para nenhum apostador. Portanto, o valor acumulado de R$ 95 milhões pode ir para o seu bolso.

As dezenas sorteadas na noite de sábado foram 4, 12, 32, 45, 49 e 58.

Leia também: Datas comemorativas de junho: quais delas serão feriado?

A quina teve 126 ganhadores e cada um receberá R$ 45.794,77.

Os acertadores da quadra da Mega-sena 2731 foram 9.008, cabendo a cada um prêmio de R$ 915,08.

Os números do próximo concurso serão sorteados na noite da próxima terça-feira (4), em São Paulo. Essa será a chance de quem não apostou na Mega-sena 2731 fazer uma fezinha e concorrer aos R$ 95 milhões.

Para realizar o sonho de ser milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.