Mega-Sena: sortudo pode faturar prêmio acumulado de R$ 80 milhões

Com sete prêmios acumulados até aqui, o concurso 2731 da Mega-Sena vai sortear neste sábado (1º), prêmio estimado em R$ 80 milhões neste sábado (1º), em São Paulo. E quem vai ser o sortudo do dia?

O sorteio deste sábado (1º) será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Portanto, as apostas podem ser feitas até às 19h. O valor de um jogo simples na Mega-Sena é de R$ 5.

Ao longo dos cinco primeiros meses de 2024, foram realizados 60 concursos da Mega-Sena. Em sete deles alguém levou o prêmio máximo.

No dia 11 de maio, o prêmio de R$ 46,7 milhões saiu para uma aposta de Fundão, no Espírito Santo. Aliás, a Mega-Sena saiu também para uma aposta feita em Campinas (SP), em 25 de abril.

Já em 20 de abril, uma aposta do Rio de Janeiro faturou 102,1 milhões. Em 26 de março, uma aposta única de Recife (PE) faturou sozinha R$ 118,2 milhões. No dia 5 de março, uma aposta de Goiânia ganhou 206,4 milhões.

Aliás, além desses, uma aposta faturou sozinha R$ 6,4 milhões, em 6 de janeiro, e, em 3 de fevereiro, outra aposta única ganhou R$ 94,8 milhões.

No entanto, a chance de ganhar na Mega-Sena com um jogo simples, marcando seis dezenas, é de uma em 50 milhões.

Portanto, para aumentar as chances de ganhar, apostadores podem escolher marcar mais números no volante até o limite de 20 dezenas. Porém, o valor da aposta aumenta.

